Handelskammer bietet Seminare

Wolfsburg Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg bietet am Standort Wolfsburg zwei Kompakt-Seminare zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement an. Teil eins findet am Donnerstag,29., und Freitag, 30. November, statt. Teil zwei am Mittwoch,12., und Donnerstag,...