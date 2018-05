Wie entstand Detmerode?

Detmerode Auf Einladung des Sozialverbands Detmerode wird Gundula Zahr, Dozentin der Familienbildungsstätte (Fabi), über die Entstehung und Entwicklung von Detmerode informieren. Der Vortrag findet am Dienstag, 29. Mai, von 15.30 Uhr an in der Bürgerbegegnungsstätte Detmerode statt. Gäste sind willkommen.