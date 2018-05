Nach dem Einbruch: VfL hilft Hospizhaus

Ganz besonderen Besuch hatte das Wolfsburger Hospizhaus am vergangenen Samstag: Trotz des Relegations-Stresses besuchte VfL-Spieler Josuha Guilavogui das Haus mit den 13 Zimmern, in dem unheilbar kranke Menschen in einer ruhigen Umgebung würdevoll auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden. ...