Polizei schnappt VW-Bus-Diebe

Nach Diebstählen von fünf neuwertigen VW-Bussen im Gesamtwert von rund 300 000 Euro in der Nacht zu Mittwoch in Sülfeld und Fallersleben sowie in Querenhorst und Rennau im Landkreis Helmstedt (wir berichteten) sind am Mittwochvormittag im Bundesland Brandenburg drei der fünf gestohlenen Fahrzeuge sichergestellt worden.

Die jeweiligen Fahrer der Fahrzeuge im Alter von 38, 35 und 23 Jahren, die sich auf dem Weg ins benachbarte Polen befanden, wurden nach Angaben der Polizei Wolfsburg durch eine gemeinsame Fahndungsgruppe aus Zoll, Bundes- und Landespolizei (GOF) festgenommen.

Schon an den Tatorten in der Region Wolfsburg-Helmstedt zeigte sich das professionelle Vorgehen der Täter mit jeweils ähnlichem Modus Operandi, heißt es. In allen Fällen standen die Fahrzeuge auf Privatgrundstücken oder unmittelbar davor.

Den Ermittlungen nach wurde die Polizei nach einem Unfall auf der B 188 im Landkreis Havelland aufmerksam, als der Fahrer eines VW Busses nach dem Unfall nahe der Gemeinde Milower Land im Bereich des Abzweigs nach Großwudicke zunächst zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Der Mann war um 9.25 Uhr auf ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug aufgefahren. Dabei stellten die Beamte fest, dass der Kleinbus in der Nacht zum Mittwoch in Wolfsburg gestohlen wurde. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen aus Stendal waren ebenfalls gestohlen.

Eine Nahbereichsfahndung nach dem augenscheinlich verletzten Unfallverursacher verlief zunächst ergebnislos. Gegen 13.20 Uhr wurde auf dem Gelände eines in der Nähe gelegenen Truppenübungsplatzes ein 35-Jähriger aufgegriffen, der leichte unfalltypische Verletzungen aufwies. Der Mann wurde von der Polizei zur nächstgelegenen Wache gebracht und dort vernommen. Dabei räumte der 35-Jährige ein, den Wagen gefahren zu haben, bestritt aber von dessen Diebstahl gewusst oder etwas damit zu tun zu haben. Der Beschuldigte hatte geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich und die Drogen auch konsumiert. Darüber hinaus konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er blieb zunächst in Polizeigewahrsam. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl angeregt.

Gegen 9.30 Uhr fiel den Fahndern der GOF zudem in Hohenwutzen im Kreis Märkisch-Oderland unmittelbar an der natürlichen Landesgrenze der Oder zu Polen ein VW Bus auf, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Bei der Überprüfung zeigte sich, dass das Fahrzeug in der Region Wolfsburg-Helmstedt gestohlen worden war. Im Zündschloss des Wagens befand sich nicht der eigentliche Zündschlüssel, sondern ein Doublette. Der Fahrer (23) wurde festgenommen, und der Multivan im Wert von 55 000 Euro sichergestellt.

Am Nachmittag stoppte die Fahndungsgruppe schließlich rund 40 Kilometer weiter südlich auf der Brückenstraße in Schwedt, nur wenige hundert Meter vor der Landesgrenze nach Polen, einen weiteren VW Bus. Auch an diesem Fahrzeug befanden sich falsche Kennzeichen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass auch dieses Fahrzeug zuvor in der Region Wolfsburg-Helmstedt gestohlen worden war. Die Polizisten stellten den Kleinbus daraufhin sicher. Da der 38-jährige Fahrer keinen Führerschein vorlegen konnte, muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Bandenhehlerei verantworten. Auch er wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.