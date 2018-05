Motorradfahrer (70) bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg Ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Wolfsburg wurde bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochabend in Almke schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt der Mann Frakturen an Armen und Beinen, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Den Ermittlungen nach steuerte ein 32-jähriger Wolfsburger seinen LKW um 19 Uhr auf der Volkmarsdorfer Straße dorfauswärts in Richtung Volkmarsdorf. Hierbei überholte der 32-Jährige vor einer Linkskurve zunächst einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und durchfuhr die anschließende Kurve auf der Gegenfahrbahn. Dabei übersah der LKW-Fahrer den entgegenkommenden 70-Jährigen auf seiner Suzuki. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt, die Unfallstelle zur Aufnahme teilweise gesperrt.

