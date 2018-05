VfL muss Triathlon-Laufstrecke kurzfristig ändern

Der Endspurt für das erste Breitensport-Großereignis in diesem Jahr in Wolfsburg am Sonntag, 10. Juni, hat begonnen. Am Freitag, 25. Mai, um 12 Uhr endet die Onlineanmeldung für den 34. Volkstriathlon. Bis dahin haben startwillige Sportler noch die Möglichkeit, sich unter www.triathlon-wob.de in...