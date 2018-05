TSV Wolfsburg unternimmt Tagesfahrt

Wolfsburg Der TSV Wolfsburg veranstaltet am Samstag, 26. Mai, eine Tagesfahrt ins Weserbergland. Um 7 Uhr erfolgt die Abfahrt vom Stadion West aus. Am Vormittag werden dann die Externsteine besucht. Das Spargelessen findet in Friedrichswald (Rinteln) im Hotel Zum Pfingsttor...