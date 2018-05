Freunde des gelb-schwarzen Renners treffen sich im Automuseum.

Pfingstsonntag, kurz vor 10 Uhr, lief Susanne Wiersch vom Automuseum in der Dieselstraße eiligen Schrittes über den Parkplatz. Denn sie waren gesichtet worden und sollten in Kürze durchs Tor rollen: 14 VW-Käfer, gebaut 1973. Von diesem Sondermodell in gelb-schwarzer Lackierung kamen 3500 Exemplare in den Verkauf. Heute sind rund 100 davon übrigblieben. „Und nur noch etwa 50 sind fahrtüchtig“, erzählte...