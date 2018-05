Neu: WMG bietet Jogging-Tour durch Wolfsburg

Wolfsburg Im Rahmen der Erlebnisführungen bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) erstmals die Jogging-Tour „Wolfsburg im Laufschritt erleben“ an. Die Strecke führt am Freitag, 1. Juni, entlang urbaner Räume bis hinein in den Stadtwald. Los geht es um 17 Uhr am VW-Bad. ...