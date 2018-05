Festnahme nach Angriff auf Taxifahrer

Ein Vorfall in einem Taxi nahe der John-F.-Kennedy-Allee beschäftigt die Polizei. Foto: Felix Hörhager/dpa

Detmerode Der 26-Jährige würgt und schlägt den 47-Jährigen. Das Motiv zu der Tat in der Nacht zum Freitag ist unklar.

Nach einem Angriff auf einen 47 Jahre alten Taxifahrer im Wolfsburger Stadtteil Detmerode in der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen am Tatort gestellt und festgenommen. Der Beschuldigte ist einschlägig polizeibekannt, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Das Opfer wurde leicht verletzt in einer Klinik behandelt. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen, wie es weiter heißt, wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer.

Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall gegen 1.30 Uhr auf John-F.-Kennedy-Allee nahe des Detmeroder Einkaufszentrums. Der 26-Jährige war Fahrgast des 47-Jährigen und zog während der Fahrt den Zündschlüssel des Taxis, schlug dem Taxifahrer mehrfach ins Gesicht und würgte ihn mit dem Sicherheitsgurt.

Da zufällig anwesende Passanten die Polizei per Notruf verständigten und erste Einsatzbeamte schnell zur Stelle waren, konnte der 26-Jährige direkt am Taxi festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde der Fahrzeugschlüssel in einer Hosentasche des Beschuldigten sichergestellt. Der 47-Jährige erlitt Prellungen und eine Risswunde.

Die Ermittlungen zu dem Motiv des Beschuldigten dauern an.