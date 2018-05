Auto und Radfahrerin kollidieren in Detmerode

Detmerode Am Montagabend kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einer jugendlichen Radfahrerin. Dabei wurde die 15 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei bittet nun darum,...