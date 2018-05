Neue Brücke in Detmerode – Pläne präsentiert

Detmerode Der nächste Schritt zum Neubau der Geh- und Radwegbrücke Detmerode über die Braunschweiger Straße in Höhe des Rasthofes steht an. Die Stadt Wolfsburg hat die Objektvorlage erstellt, die im Ortsrat Detmerode am Mittwoch, 16. Mai, erstmals beraten wird. Sie steht dann auf der Tagesordnung des...