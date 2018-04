Die besten Schützen der Stadt hat der Ortsrat Mitte-West

Die Wolfsburger Ortsrats-Mitglieder traten beim Pokalschießen an. Foto: privat

Mitte-West Im Schützenhaus schießen die Mitglieder um Pokale. Die Veranstaltung fand in Wolfsburg zum ersten Mal statt – mit großem Erfolg.

Es war eine gelungene Premiere. Zum ersten Mal fand das Pokalschießen der Wolfsburger Ortsräte im Schützenhaus an der Breslauer Straße statt. Die Schützengesellschaft Wolfsburg möchte mit dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung eine neue Tradition ins Leben rufen, wie Vorsitzender Stefan Wolters in einer Mitteilung schreibt.

Wolters war begeistert von der Auftaktveranstaltung. „Wir konnten schwer einschätzen, wie viele unserer Einladung folgen werden. Aber ich bin richtig begeistert und die Stimmung war hervorragend“, so Wolters. 31 Teilnehmer aus sieben verschiedenen Ortsräten stellten sich dem Wettkampf vor der Scheibe. Organisiert wurde der Wettkampf von der Sportleiterin Heidrun Kositza und dem zweiten Vorsitzenden Wolfgang Schulze.

Unter den Teilnehmern waren auch die Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeisterin der Nordstadt, Immacolata Glosemeyer, der Ratsvorsitzende Ralf Krüger, Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns, Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch und Ortsbürgermeister Matthias Presia.

Nacheinander traten die Schützen an. Jeder hatte drei Probeschüsse und fünf Wertungsschüsse. In der Einzelwertung errang Monique Broscheid (Ortsrat Nordstadt) den ersten Platz, zweiter wurde Jan Sibbersen (Ortsrat Stadtmitte). Den dritten Platz errang Matthias Peters (Ortsrat Brackstedt-Velstove-Warmenau). Das Team vom Ortsrat Mitte-West (Renate Schulze, Wolfgang Schulze und Matthias Presia) siegte in der Mannschaftswertung. Zweiter wurde die Mannschaft vom Ortsrat Brackstedt-Velstove-Warmenau (Marcel Schultz, Jens Dietrich und Matthias Peters) vor dem Ortsrat Stadtmitte (Jens Thurow, Jan Sibbersen und Heike Werner).