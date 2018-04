Freibadsaison beginnt heute

Wolfsburg Die Freibadsaison beginnt am heutigen Samstag, 28. April, um 8 Uhr im Freibad Fallersleben. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Ebenfalls am heutigen Samstag öffnet der Wasserpark Hehlingen ab 14 Uhr. Die Saison endet hier am 2. September. Die Tore im VW-Bad öffnen am 12. Mai ebenfalls um 8 Uhr. Der...