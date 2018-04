Fahrradfahrer ist Joint rauchend unterwegs

Wolfsburg Wegen Drogenbesitzes muss sich ein 27 Jahre alter Wolfsburger strafrechtlich verantworten. Eine zivile Funkstreife hatte den 27-Jährigen am frühen Donnerstagabend auf der Straße Viehtrift in Fallersleben bemerkt, als dieser sich auf dem Gehweg in Richtung Gifhorner Straße einen Joint anzündete. Bei der anschließenden Kontrolle wurde nicht nur der Joint sichergestellt, sondern zusätzlich auch weitere 25 Gramm Betäubungsmittel, die der Wolfsburger in einem Beutel und einem Marmeladenglas mitführte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vermutlich handele es sich bei den Drogen um Marihuana, so ein Beamter. Der 27-Jährige machte zu der Herkunft des Rauschgiftes keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder