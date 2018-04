Ausstellung im Rathaus wird verlängert

Wolfsburg Großes Interesse zeigen die Wolfsburger an ihrer Vorgeschichte, die in der Ausstellung „Ausgegrabene Geschichte. Arbeitsergebnisse der archäologischen Denkmalpflege Wolfsburg“ aktuell in der Bürgerhalle des Rathauses präsentiert wird. Die Schau wird deshalb um dreieinhalb Wochen bis zum 18. Mai...