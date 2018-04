Eltern sind mehr und mehr alarmiert

Wieder wurde ein Kind von einem unbekannten Mann angesprochen. Es geschah am Donnerstag in Mörse. Zuvor gab es mehrere ähnliche Vorfälle: Mitte Dezember etwa in Fallersleben, am 5. April in Ehmen und – wie erst jetzt bekanntwurde – am 6. April sowie 9. April in Sülfeld. Stadtweit befinden sich die Eltern mittlerweile in Angst und Aufruhr. Am vergangenen Donnerstag in Mörse wurde ein Junge auf seinem...