Blick ins Rathausherz

Mit einem Vortrag von Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und einer Führung zu verborgenen Orten im Rathaus feierte die Verwaltung am Mittwoch die Tatsache, dass das Rathaus im März 1958 eröffnet wurde. Das Interesse der Bürger war so groß, dass die Kassenhalle bis in den letzten Winkel hinein besetzt...