Aljinovic zu Marx: Freiheit ist, die Perspektive zu wechseln

Boris Aljinovic ist den meisten wohl als Berliner Tatort-Kommissar Felix Stark bekannt. Der Schauspieler war aber auch schon in mehreren Produktionen in Wolfsburg zu sehen – auch im Rahmen der Movimentos-Wochen. Nun kommt er in der Rolle von Karl Marx am 13., 14. und 21. April ins Panoramakino der...