Diebe stehlen Fahrräder und ein Motorrad am VW-Werk

Diebe haben an drei VW-Wachen Fahrräder und Motorräder gestohlen – das teilt die Polizei nun mit. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Taten bereits zwischen Mittwoch und Donnerstag

Die erste Tat geschah demnach während der Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter entwendeten einen rot-schwarzen Motorroller vom Typ Nexxon AS 50 aus dem Fahrradunterstand an der VW-Wache Steg, Heinrich-Nordhoff-Straße.

Am Donnerstag wurden daraufhin tagsüber zwei Fahrräder gestohlen: An der Wache Ost ein schwarzes Mountainbike der Marke „Bulls“ und an der Wache Sandkamp ein schwarzes Trekkingbike der Marke „Vermont“. Beide Räder waren angeschlossen, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 entgegen.