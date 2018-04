Betrüger erfragen am Telefon Bankdaten

Wolfsburg Zurzeit erhalten Bürger im Stadtgebiet Wolfsburg Anrufe von angeblichen Wobcom-Mitarbeitern. Diese wollen im Gespräch Bankdaten abfragen, wie die Stadtwerke Wolfsburg AG am Freitag mitteilte. Die Wobcom distanziert sich von diesen Anrufen und teilt mit, dass sie nicht im Auftrag des Unternehmens stattfinden. Sensible, persönliche Daten wie Bankverbindungen würden von dem Wolfsburger Unternehmen generell nicht telefonisch abgefragt. Sollten Kunden der Wobcom einen derartigen Anruf erhalten, sollten sie in keinen Fall ihre persönlichen Daten preisgeben und die Wobcom unter Tel: 0800/96 27 46 63 über den Anruf informieren.