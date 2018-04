Autos stoßen seitlich gegeneinander

Wolfsburg Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer 22-jährigen Polo-Fahrerin aus Helmstedt und eine 28-jährigen Golf-Fahrerin aus Langelsheim am späten Mittwochabend auf der Braunschweiger Straße entstand ein Schaden von 3000 Euro. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass die 22-Jährige mit 0,33 Promille leicht alkoholisiert war. Die Helmstedterin war um 22.40 Uhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Autobahn 39 unterwegs, als sie mit ihrem Polo im Bereich der Ausfahrt nach Westhagen aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrspur geriet. Bei der folgenden Karambolage stieß die 22-Jährige seitlich gegen die neben ihr fahrende Golf-Fahrerin. Sie habe ein Glas Wein getrunken, so die 22-Jährige gegenüber den Beamten. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

