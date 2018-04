Mallorca-Party abgesagt – wegen Besuchermangels

Wolfsburg Was auf Mallorca funktioniert, funktioniert noch lange nicht in Wolfsburg. Diese Erfahrung machte jetzt der Veranstalter Hirsch Events, der am Samstag, 7. April, eine Mallorca-Opening- Party im Wolfsburger Bowlingcenter Strike veranstalten wollte. Die mit der VOX-Auswanderin „Krümel“ und der...