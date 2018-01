Metalfestival: Sodom fällt aus

Wolfsburg . Das Metalfestival „Break Your Neck“ findet am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im Hallenbad statt. Die Band Sodom wird allerdings nicht dabei sein – sie hat sich getrennt, wie das Hallenbad jetzt mitteilte. Doch ein Ersatz ist bereits gefunden: An die Stelle von Sodom tritt die Formation Deserted...