Jugendvertreter fordern mehr Azubi-Plätze

Wolfsburg Im Stammwerk gibt es nach Ansicht des Betriebsrates in den Fachbereichen zu wenig Stellen für Auszubildende. Die Gründe seien so vielschichtig wie die Zuständigkeiten. Deswegen appellieren Felina Bodner und Marcel Poppe von der Jugendvertretung der IG Metall in der Betriebsratszeitung „Mitbestim- ...