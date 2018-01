Fahrt mit Pia Zimmermann

Die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Die Linke) aus Wolfsburg bietet Mitte Januar eine Informationsfahrt in den Deutschen Bundestag an. Interessierte können sich Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr telefonisch anmelden, unter (0 53 61) 3 07 02 72 oder per E-Mail an...