Schlechtes Wetter, schlechte Geschäfte

Nur noch wenige Tage, dann ist die Zeit des Weihnachtsmarktes für dieses Jahr abgelaufen, am Freitag ist der letzte Tag. Zeit für eine Umfrage unter Besuchern, Schaustellern und Verkäufern, wie zufrieden sie mit dem Hüttenzauber 2017 auf der Porschestraße sind.

Einen großen Wunsch an die Organisatoren des Weihnachtsmarktes hat Carmen Heyde aus Velpke: „Wenn sie versuchen könnten, noch mehr Kunsthandwerk nach Wolfsburg zu holen, wäre der Weihnachtsmarkt noch traditioneller“, sagt sie. Ansonsten finde sie die diesjährige Gestaltung sehr schön. „Mir gefällt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt immer besser. Er ist ansprechender in den letzten Jahren geworden.“ Das bestätigt auch Familie Herwig aus Fallersleben. „Der Weihnachtsmarkt ist einfach schön“, sind sich die Fünf einig.

„Ich finde den Markt, so wie er jetzt ist, gut. Ich höre von vielen Kunden nur Positives. Es könnte aber noch mehr Kunsthandwerk sein.“ Carsten Peter (40), aus Vorsfelde, von der „Geniessbar“

Begeistert äußern sich die Weihnachtsmarkt-Neulinge Gunter Herzfeldt, Benjamin Pastewka und Mario Korth. Die Wolfsburger hätten die Tiroler Spezialitäten und die Almhütte am Südeingang gut angenommen. „Tagsüber war nicht ganz so viel los“, resümiert Herzfeldt. „Aber abends haben die Wolfsburger ordentlich gefeiert und sogar mit den Tannenbäumen auf den Tischen getanzt.“ Besonders freut den Bad Schwartauer, dass trotz der Ausgelassenheit bisher alles friedlich blieb. „Keine Schlägerei – das kennen wir von anderen Weihnachtsmärkten anders.“ Anders seien die Wolfsburger auch bei Reservierungen. „Alle wollten ihre Tische vorreservieren. Das kennen wir gar nicht.“ Auf diesen Ansturm seien die Mitarbeiter nicht gefasst gewesen. „Darauf bereiten wir uns nächstes Jahr besser vor“, kündigt Herzfeldt an. „Dann können die Wolfsburger auch an den Tischen Essen bestellen.“

Beliebt bei den kleinen Besuchern sind wieder die Karussells. Für den Schausteller aus Sachsen-Anhalt hätten es dieses Jahr ein paar mehr Fahrten sein können. „Es war lange Zeit verregnet, da blieben die Kunden aus. Aber dann wurde das Wetter zum Glück auch wieder besser.“ Hinzu komme, dass der Weihnachtsmarkt, wie fast überall in Deutschland, dieses Jahr sechs Tage weniger geöffnet hat. „Aber das ist nunmal so und ändert sich ja auch wieder.“ Ihn freue, dass die Wolfsburger ihren Markt dennoch sehr gut annehmen und immer wiederkommen. Für 2018 wünsche er sich eine bessere Kommunikation. „Am ersten Markttag hatte ich eine Stunde Freifahrt, und in dieser Zeit waren nur drei Kinder hier. Das ist nicht Sinn der Sache“, betont der Karussell-Schausteller.

„Alles, was man auf einem Weihnachtsmarkt braucht, findet man hier. Das ist super. Sägespäne wären gut, gegen die kalten Füße und fürs Ambiente.“ Matthias Piep (51), aus Grafhorst

Zum zweiten Mal ist Carsten Peter, Inhaber von „Geniessbar“, mit einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt. „Vor allem der Camembert-Burger kam bei den Besuchern gut an“, sagt der Vorsfelder. Dennoch rechnet er im Vergleich zu 2016 mit weniger Umsatz. „Das Wetter war am Anfang nicht so schön. Und dass der Weihnachtsmarkt nur viereinhalb Wochen offen hat, wird sich in der Kasse bemerkbar machen.“ Für ihn steht dennoch fest: Nächstes Jahr kommen er und seine Burger wieder – ein Versprechen, das alle Befragten geben.