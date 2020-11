Schöppenstedt. Zwei Jugendliche sollen in Schöppenstedt mehrere Fahrzeuge und Zäune beschädigt haben. Zeugen beobachteten die Taten und riefen die Polizei.

Jugendliche beschädigen mehrere Autos in Schöppenstedt

Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren sollen am Küblinger Ring in Schöppenstedt PKW beschädigt haben. Die Tatzeit war nach Polizeiangaben am Samstag zwischen 22.30 und 23.30 Uhr. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens habe die beiden erwischt, nachdem sie zuvor mindestens zwei Zäune und vier Autos durch Fußtritte beschädigt hätten.

Zeugen beobachteten die Taten

Zeugen hätten die beiden beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet worden.

red