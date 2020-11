Ilse Wagner – mit 100 Jahren ist sie die älteste Eitzumerin

Eitzum. An diesem Samstag feiert sie den besonderen Geburtstag. Sie freut sich aber schon jetzt auf die nächste Kreuzfahrt nach der Corona-Zeit.

1920 wurde sie in Eitzum als Ilse Schlüter geboren, die Jubilarin Ilse Wagner, die an diesem Samstag, 28. November, ihren 100. Geburtstag feiert. Ihr Vater war angestellter Schäfermeister beim damals größten landwirtschaftlichen Betrieb des Dorfes, seine Frau versorgte unter den schwierigen Bedingungen der beginnenden Weimarer Republik die Familie. Die Familie bewohnte das zum Hof gehörige Schäferhaus an der Schliestedter Straße. Dort wuchs Ilse bei ihren Eltern und mit ihrem Bruder auf.

Erinnerungen an die Inflation

Fragt man sie nach ihren Kindheitserlebnissen, dann erinnert sie sich vor allem an die wirtschaftliche Katastrophe und die Inflation von 1923: „Meine Mutter musste das Geld im Kinderwagen transportieren!“ Das ist ihr verbliebener Eindruck an die damalige Not.

In der Volksschule des Ortes

Nach dem Besuch der einklassigen Volksschule in Eitzum nahm sie 1935 eine Arbeit in der Hauswirtschaft auf der Domäne im Nachbarort Groß Dahlum auf. Die Domäne war zu der Zeit eine Art bäuerlicher Großbetrieb. Während ihrer Zeit dort begann der Zweite Weltkrieg. Dieses Ereignis spaltete auch die dörfliche Gemeinschaft, auch wenn dies nicht offen ausgetragen wurde.

Vater war Schäfer

1941 kam Ilse Schlüter nach Eitzum zurück und unterstützte ihre Mutter bei der Bewältigung des Alltags und half dem Vater beim Schafehüten. Mit der Zunahme des Bombenkrieges musste die junge Frau manchmal Deckung in Gräben suchen. Sie war auch bei einem Schöppenstedter Betrieb als Heimarbeiterin beschäftigt, der Koppel für die Wehrmacht herstellte.

Das Leben zum Kriegsende

Das Leben auf dem Lande unterschied sich vor allem durch die Versorgungslage. „Wir konnten uns größtenteils selber versorgen“, berichtet die Jubilarin. Kommt man auf das Ende des Krieges zu sprechen, dann werden Erinnerungen wach, wie Zwangsarbeiter aus den nahen Lagern des Salzgittergebiets, die durchs Dorf getrieben wurden.

Die erste Ehe

Mit Kriegsende kamen Flüchtlinge ins Dorf. Darunter auch der Sattler Heinz Henkel, der seine schlesische Heimat verlassen musste. Ihn heiratete Ilse Schlüter 1952. Aus dieser Ehe ging Sohn Gerald hervor, mit dem die Jubilarin in ihrem Haus bis heute zusammen wohnt.

Eine neue Bleibe

Gegen Ende der 50er Jahre gab ihr Vater die Schäferei aus Altersgründen auf. Der Besitzer kündigte den Mietvertrag, und die Familie musste sich eine neue Bleibe suchen. Anfang der 1970er Jahre erkrankte ihr Ehemann schwer und starb Mitte der 1970er Jahre.

Die zweite Ehe

Die Jubilarin arbeitete zu dieser Zeit im Metallunternehmen Fuhrmann in Schöppenstedt, wo sie bis zum Renteneintritt 1980 blieb. Anfang der 1990er Jahre heiratete sie den früheren Offizier Horst Wagner, mit dem sie glückliche Jahre verbrachte.

Mit dem Sohn auf See

Die rüstige Jubilarin hat im fortgeschrittenen Alter ein neues Hobby für sich entdeckt. Was in früheren Jahren nicht möglich war, genießt sie in vollen Zügen. Sie hat ihre Liebe für Kreuzfahrten entdeckt, bei denen sie ihr Sohn begleitet hat. „Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir Corona hinter uns gelassen haben und Kreuzfahrten wieder möglich sind“, formuliert die rüstige 100-Jährige ihre Zukunftspläne.

Herbert Scheibe, auch Verfasser der Eitzumer Dorfchronik.