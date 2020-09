Hofgemeinschaft Eilum unterstützt gemeinnützige Vereine

Eilum. Die Hofgemeinschaft des Lindenhofs in Eilum will Gutes tun: mit Geldmitteln, die durch die Senkung der Mehrwertsteuer freigeworden seien.

Die Hofgemeinschaft Lindenhof Eilum unterstützt gemeinnützige Vereine, die sie für unterstützungswürdig hält, heißt es in einer Mitteilung. Die Idee der Spende hätten Ursula Kleber und Ilse Rakoski gehabt. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer seien Geldmittel freigeworden. Das Einverständnis der Kunden sei eingeholt worden. Im Monat Juli sei der Verein Miteinander Bunt aus Sickte ausgewählt worden. Im August sei die Spende an das Frauenschutzhaus in Wolfenbüttel gegangen.

Der Verein Miteinander Bunt, den es seit fünf Jahren gebe, wolle die Spendensumme in Höhe von 1700 Euro für das Projekt Bunten Garten und Mobilitätskosten einsetzen.

red