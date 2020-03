Gleichstellungsbeauftragte spricht in Schöppenstedt

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein mühsames Geschäft mit vielen Hindernissen. Das wurde beim Vortrag der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Susanne Löb, in Schöppenstedt deutlich. Anlässlich des Internationalen Frauentages hatte die Freiwilligenagentur in das Mehrgenerationenhaus am...