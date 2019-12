Samtgemeinderat Elm-Asse verabschiedet Bürgermeisterin Bollmeier

Der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse beschloss in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushalt 2020. Er weist einen Überschuss aus. In der Sitzung wurde auch Bürgermeisterin Regina Bollmeier in den Ruhestand verabschiedet. Das war sie also, die letzte Ratssitzung für die scheidende Bürgermeisterin...