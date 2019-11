Asse-2-Begleitgruppe hat neue Büro in Remlingen

Nach einem langwierigen und EU weitem Ausschreibungsverfahren, so die Mitteilung, ist es nun soweit. Das Koordinierungsbüro der Asse-2-Begleitgruppe (A2B) nimmt seine Arbeit auf. In den Räumlichkeiten der alten Samtgemeinde Asse, im Kirchwinkel 4 in Remlingen, stehen Bürgern, aber auch Politikern,...