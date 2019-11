19-jähriger Fahrer wird bei Uehrde leicht verletzt

Auf der Landesstraße 290 zwischen Uehrde und Schöppenstedt hat sich nach Polizeiangaben am Montag, 18. November, gegen 5.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Fahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen war der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, heißt es im Polizeibericht. Der 19-Jährige sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Auto sei erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro entstanden, es habe abgeschleppt werden müssen.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder