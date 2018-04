Garagen-Flohmarkt in Watzum

Watzum Der Heimatverein Watzum teilt allen Flohmarktfans mit, dass der Hof- und Garagenflohmarkt in diesem Jahr in gewohnter Weise am Dienstag, 1. Mai, ab 9 Uhr stattfindet. Etwa 40 Anbieter sind dabei. Zudem hat die Heimatstube an diesem Tag geöffnet.