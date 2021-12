Elf Tausend Zuckerrüben werden pro Tag in Schladen verarbeitet

Die Zuckerrübenernte im Einzugsgebiet des Nordzucker-Werks in Schladen ist auf der Zielgeraden: Bis auf wenige Ausnahmen sind die süßen Feldfrüchte aus der Erde. „99,9 Prozent der Rüben sind gerodet“, sagt Frithjof Pape, Leiter des Agri-Centers in der Schladener Fabrik.

Jene 0,1 Prozent, die noch nicht gerodet seien, befinden sich laut Pape auf sandigen Schlägen im Norden von Braunschweig. Dort war die Ernte witterungsbedingt bislang nicht möglich. Bis die Kampagne endet, wird indes noch Zeit vergehen. Pape rechnet damit, dass in der zweiten Januarhälfte aus den letzten Feldfrüchten Zucker gewonnen wird.

Nordzucker-Werk in Schladen läuft unter voller Last

Zwei Drittel der Kampagne – der in der Regel von Mitte September bis Januar dauernde Zeitraum der Verarbeitung der Zuckerrüben in Fabriken – seien Mitte dieser Woche geschafft worden, erzählt Pape. Zu erwarten seien „gute durchschnittliche Erträge“, so der Rüben-Experte. „Aus Nordzucker-Sicht sind wir zufrieden.“ Die Witterung des Spätsommers und des Frühherbstes sei für das Restwachstum der Rüben bestens gewesen. „Wir hatten eine erdarme Ernte. Vom Reinigen, über das Laden bis zum Transport ins Werk habe es für die Zulieferer bislang keine Probleme gegeben.

Rund 550 mit Rüben voll beladene LkW steuern binnen 24 Stunden die Fabrik in Schladen an. Derzeit laufe das Werk unter voller Last, erzählt Werkleiter Jörg Vietmeier. Soll heißen: Die tägliche Verarbeitungsleistung liegt bei 11.000 Tonnen Zuckerrüben. Vietmeier berichtet von einer aktuell nahezu störungsfreien Kampagne. „Wenn mal Kleinigkeiten nicht laufen, dann ist das ein ganz normales Grundrauschen im Laufe einer Kampagne“, so der Werksleiter weiter.

Das Hoffen auf eine stabile Witterung

Zahlreiche, mit Wetterschutz-Vlies abgedeckte Rüben-Mieten lagern derzeit im Wolfenbütteler Kreisgebiet, im nördlichen Harzvorland, im Kreis Helmstedt sowie rund um Braunschweig an den Feldrändern. Diese werden nach und nach von Verlade-Mäusen beseitigt. „Wir haben die große Hoffnung, dass die Witterung stabil bleibt“, sagt Vietmeier. Der Werkschef fürchtet vor allem Schnee auf den Transportwegen und Zufahrtsstraßen. „Das würde uns gehörig ausbremsen.“

Auch die Corona-Pandemie beschäftigt das Werk in Schladen

Mehr als es den Nordzucker-Verantwortlichen im Schladener Werk lieb ist, beschäftigt sie im zweiten Kampagne-Jahr in Folge die Corona-Pandemie. „Wir hatten die Hoffnung, dass wir nicht noch diese zweite Corona-Kampagne erleben. Aber nun müssen wir voll umfänglich mit den Gegebenheiten umgehen“, sagt Vietmeier. Und diese Gegebenheiten seien „für uns alle sehr anstrengend“.

Jeder Mitarbeiter müsse sich zweimal in der Woche auf das Coronavirus testen. „Wir stellen die Tests zur Verfügung“, sagt Vietmeier. Auf dem Fabrikgelände gelten die 3G-Regel, am Eingang Bahnhofstraße werde jeder kontrolliert. Bedauerlich, so Vietmeier weiter, sei, dass wie bei der Corona-Welle im vergangenen Herbst erneut Besuchergruppen der Zugang verweigert werden müsse. „Wir müssen uns ziemlich einigeln“, sagt der Werksleiter. „Das ist nicht so toll.“

