Hornburger Kinderfeuerwehr hat ihren ersten Dienst

Hornburg. Die älteste Feuerwehr im Landkreis holt sich die Jüngsten ins Haus: Eine Kinderfeuerwehr wird gegründet. Ihr Name: die Hornburger Löschbande.

Die Freiwillige Feuerwehr Hornburg wurde 1863 gegründet und ist somit die älteste Feuerwehr im Landkreis mit aktuell mehr als 40 Einsatzkräften und durchschnittlich zwischen 50 und 70 Einsätzen im Jahr. Drei Löschfahrzeuge und ein Mannschaftstransportwagen sind in Hornburg stationiert, berichtet Pressewartin Luisa Schneemilch. Seit 1977 besteht die Jugendfeuerwehr, die aktuell 13 Mitglieder zählt und nun Verstärkung an ihre Seite bekommt.

Mitglieder entschieden einstimmt

Vor einigen Jahren entstand die Idee, eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Nach vielen Überlegungen und Planungsgesprächen wurde im vergangenen Jahr die Idee konkretisiert, in der Mitgliederversammlung der Feuerwehr wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, so die Pressemitteilung weiter.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Losgehen kann es ab sechs

Und jetzt geht es los: Nachdem es bisher nur möglich war, ab dem zehnten Geburtstag Mitglied der Jugendfeuerwehr zu werden, können bereits 6- bis 10-jährige Mädchen und Jungen in der Kinderwehr aktiv sein. Daniela Bloch und Bernhard Wölfer sind die beiden bereits in der Jugendarbeit erfahrenen und motivierten Kinderfeuerwehrwarte, so Luisa Schneemilch.

Für alle soll etwas dabei sein

„Mit Spiel und Spaß werden die Kinder der ’Hornburger Löschbande’ an die Feuerwehrgemeinschaft herangeführt. Dafür wurde eigens ein pädagogisches Konzept mit dem Schwerpunkt des spielerischen Erlernens zum Thema Feuerwehr erarbeitet. Hierzu haben sich die Kinderfeuerwehrwarte bereits spannende Themen für die Gruppendienste ausgedacht“, beschreibt sie. Feuerwehrthemen, basteln, spielen, Ausflüge und vor allem gemeinsamer Spaß – es soll für jeden etwas dabei sein. Luisa Schneemilch: „Wir hoffen natürlich darauf, dass möglichst viele Kinder in die Jugendfeuerwehr wechseln und später auch die Einsatzabteilungen verstärken werden.“

Schnupperdienste finden statt

Bevor die offizielle Gründungsfeier im Oktober stattfindet, laden Daniela und Bernd mit ihrem Team alle „Helden von morgen“ zu Schnupperdiensten ein.

Der erste Dienst findet am Freitag, 3. September, 16 bis 18 Uhr am Feuerwehrhaus statt, folgend alle 14 Tage, freitags. Gesucht werden auch Eltern zur Unterstützung. Sie können bei dem Treffen dabei sein. Infos und Kontakt unter www.feuerwehr-hornburg.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de