Evangelische Jugend Hornburg will Zeichen der Hoffnung setzen

Mit der Aktion „Hoffnungsfenster“ möchte die Evangelische Jugend Hornburg Menschen aller Altersklassen dazu motivieren, hoffnungsvolle Gedanken in dieser schweren Zeit zu entwickeln. Deshalb ist jeder in den kommenden Wochen dazu eingeladen, das Hoffnungsfenster am Gemeindehaus zu besuchen, kurz innezuhalten und sich auf die verschiedenen Perspektiven der Jugendlichen einzulassen, heißt es in einer Mitteilung von Anna-Lena Ritzau und Justin Schwebig aus der Evangelischen Jugend.

Zettel und Stifte liegen bereit

Wer möchte, kann demnach gern versuchen, eigene Antworten auf wichtige Fragen der aktuellen Zeit zu finden. Diese Antworten können auf den bereitliegenden Zetteln notiert und im Anschluss an die vor dem Fenster hängende Wäscheleine gebunden werden. Stifte liegen dafür ebenfalls bereit.

In Ruhe nachdenken

Um in Ruhe über die Fragen nachzudenken, dürfen die Zettel aber auch mit nach Hause genommen und an einem anderen Tag an die Leine gehängt werden. Später werden diese ebenfalls am Fenster angebracht.

Stilles Miteinander ermöglichen

„Ziel der Aktion ist es, in diesen schwierigen Zeiten ein stilles Miteinander zu ermöglichen und einen Ort der Hoffnung zu schaffen, der jederzeit besucht werden kann“, so Anna-Lena Ritzau und Justin Schwebig abschließend.

red