Fast 8000 Euro für die kontaktlose Tafel in Schladen

7980 Euro Fördergelder hat die Tafel in Wolfenbüttel vom Bundesministerium für Ernährung (BME) erhalten. „Mit dem Geld soll die kontaktlose Tafel am Standort Schladen aufgewertet werden“, sagt Uwe Rump-Kahl, Geschäftsführer der Tafel Wolfenbüttel. Bei der kontaktlosen Tafel geht es darum, dass die Kunden ihre Lebensmittel mit einem möglichst geringen Infektionsrisiko für sich selbst wie für die ehrenamtlichen Mitarbeiter erhalten. Die Ehrenamtlichen sind häufig älter als 60 Jahre und gehören somit der Risikogruppe an.

Ein gewöhnliches Dienstleistungsunternehmen

Die Gemeinde Schladen-Werla hat der Tafel Räume zur Verfügung gestellt, in der die Kunden die Waren erhalten. Für das Geld soll sollen nun Regale gekauft und aufgestellt werden. Dort finden die Kunden Zusatzangebote wie etwa Mehl oder Schwarzbrot. Das ändert sich aber von Tag zu Tag – je nachdem, was geliefert wird. „Die Tafel in Schladen soll somit ein schöneres Ambiente haben. Die Kunden sollen sich wohlfühlen“, wünscht sich der Geschäftsführer.

Supermärkte und Discounter spenden die Lebensmittel. Mitarbeiter der Tafel holen die Ware ab, packen sie in Pakete und verteilen sie in den Läden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an die Kunden. „Wir wollen als gewöhnliches Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden“, so Rump-Kahl. Die Gelder des BME machen das nun ein Stück weit möglich.

Die Tafel benötigt Spenden

Denn die Tafel ist chronisch klamm. Sie ist Teil der DRK-Inkluzivo GmbH, die ihren Sitz in Wolfenbüttel Am Exer hat. Da die Kunden mit einem symbolischen Euro bezahlten, könne sich die Tafel nicht selbst tragen. Immer wieder müsse das DRK nachschießen, Fördergelder der Kommunen und wie jetzt des Bundes seien notwendig. Spenden würden immer benötigt. Die größte Sorge, die Rump-Kahl umtreibt, sei der Ausfall eines Kühlwagens, denn: „Die kosten rund 40.000 Euro.“ Und dafür wären viel finanzielle Unterstützung nötig. Aber zum Glück funktionieren sie.

