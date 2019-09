Schladener Hilfsfonds „Kinder in Not“ bekommt 2000 Euro

„Jeder Cent zählt“: So lautet das Motto des LSW-Hilfsfonds „Rest-Cent“, über den sich Mitarbeiter des Energieversorgers mit den Cent-Beträgen ihres Einkommens Monat für Monat sozial engagieren. Den Hilfsfonds gebe es bereits seit 2008 und jedes Jahr stocke das Unternehmen die Summe auf insgesamt 4000 Euro auf, teilt das Unternehmen mit. In diesem Jahr erhält der Schladener Hilfsfonds „Kinder in Not“ eine Spende in Höhe von 2000 Euro.

„Hier ist jeder Cent gut angelegt, der Kinderhilfsfonds fördert Kinder aus sozial benachteiligten Familien und zwar direkt und unbürokratisch, genau wie unser Hilfsfonds“, so Rüdiger Bekmann, Betriebsratsvorsitzender der LSW, der den Spendenscheck gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Glewe und LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach an Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla, überreichte. „Wir freuen uns über das Engagement der Mitarbeiter der LSW, sie leisten dort Hilfe, wo sie leben und arbeiten. Die Spenden sind dringend notwendig, um Kindern auch weiterhin hier vor Ort in schwierigen sozialen Lebenssituationen zu helfen“, dankt Memmert dem Energieversorger.

Für die LSW als Energieversorger hat gesellschaftliches Engagement Tradition. So fördert das Unternehmen neben sozialen Projekten auch zahlreiche Projekte in weiteren Bereichen – Kultur, Umwelt, Bildung und natürlich Sport. „Sport verbindet und genießt einen hohen sozialen und kulturellen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Deshalb fördern wir auch Miriam Paurat mit 300 Euro. Sie ist in diesem Jahr bei der Senioren-Hallen-Weltmeisterschaft in Torun (Polen) über 1500 Meter zu Bronze, über 3000 Meter zu Silber gelaufen und holte beim 10-Kilometer-Straßenlauf die Goldmedaille, eine wirklich überragende und anerkennenswerte Leistung“, erläutert LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach.

Die 46-jährige leidenschaftliche Läuferin wird seit eineinhalb Jahren von ihrem Ehemann trainiert. „Er steht uneingeschränkt hinter mir und hat mich nochmals einen Schritt weitergebracht.

Für Startgebühren, Kleidung, Flug, Unterkunft und Essen gibt es keine finanzielle Unterstützung“, erörtert Paurat, deshalb freue sie sich besonders über das Engagement der Gemeinde Schladen-Werla und der LSW, heißt es abschließend.