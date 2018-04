DRK-Ortsverein dankt vieljährigen Mitgliedern

Marianne Mann und Waltraud Müller erhielten für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft Urkunden und Treue-Nadeln. Vorsitzender Hartmut Fricke dankte für das Engagement.

Bei der Wahl der Kassenwartin wurde Petra Fricke einstimmig wiedergewählt. Auch die Beisitzerinnen Gerda Liedtke für Börßum und Annemarie Preißner für Bornum bleiben im Amt. Als Kassenprüferin wurde Inge Johannessen gewählt.

Für das aktuelle Jahr plant der Ortsverein zwei Blutspendetermine am 4. Mai und 28. September. Eine Tagesfahrt am 1. Juni soll ans Steinhuder Meer und in die Herrenhäuser Gärten nach Hannover führen. Kosten: 35 Euro. Anmeldungen: (0 53 34) 94 80 85. Ein Grillfest ist am 18. August geplant. Eine Theaterfahrt soll im Herbst stattfinden, die Weihnachtsfeier schließlich am 8. Dezember.