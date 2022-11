Schlemmen auf einer Kreuzfahrt 1935

Der Begriff Kreuzfahrt ist allgemein bekannt. In der Geschichtswissenschaft bedeutet er übrigens auch die Teilnahme an einem mittelalterlichen Kreuzzug. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Begriff im heutigen Sinne in Gebrauch. Sein Ursprung liegt, laut Wikipedia, im niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert, das ein kreuzendes, im Sinne von hin- und her fahrendes Schiff bezeichnete. Kreuzfahrten haftet auch heute noch etwas Luxuriöses an; in früheren Zeiten waren sie nur für Wohlhabende erschwinglich.

Seit jeher gehören edelste Speisen zu Kreuzfahrten. Hier die „Hauptmahlzeiten“ aus zwei Speisekarten des Dampfers „General von Steuben“, Reederei Norddeutscher Lloyd Bremen (1857-1970), auf einer Mittelmehrfahrt:

15. März 1935

Vorspeisen: Kalifornischer Fruchtbecher – Spekulatius – Aziagurken.

Suppen: Rahm Viviane – Huhnfleischbrühe in Tasse.

Fisch: Gekochter Zander, Holländische Sauce, Schmelzkartoffeln.

Tagesplatte: Rindslendenschnitte, Colbert Sauce, Junge Erbsen mit Lattich, Schloßkartoffeln.

Zwischengericht: Kalbskopf auf Schildkröten Art.

Braten: Gebratenes Perlhuhnküken, Kopfsalat, Plaza-Marinade.

Vom Rost (etwa 10 Minuten): Kalbssteak, Chivry Butter, Französische Bratkartoffeln.

Gemüse: Gemüseplatte.

Kartoffeln: Gekochte, Gebackene, Mus, Schloß.

Süßspeisen: Ingwerpudding, Karamel-Sauce – Schokoladen-Rahmgefrorenes, Katzenzungen.

Käse: Verschiedenen Käse – Pumpernickel, Knäckebrot, Radieschen.

Früchte: Früchte der Jahreszeit.

Mokka – Mokka „Hag“ – Maté-Tee.

20. März 1935

Vorspeisen: frische Langusten, Sauce Mayonnaise – Freiburger Brezeln, Gemischte Pickles.

Suppen: Wildpüree-St. Hubertus – Kraftbrühe Doria – Huhnfleischbrühe in Tasse.

Fisch: Zander au Four.

Tagesplatte: Roastbeef englisch, Bratensaft – Blumenkohl mit Eierbutter, Saratoga-Kartoffeln.

Kalte Platte: Galantine von Ente Cumberland.

Braten: Gebratenes Masthähnchen – Escarol-Salat, Schweizer Marinade.

Vom Rost (etwa 10 Minuten): Geflügelleber am Spießchen.

Süßspeisen: Birnen Sultans Art – Französisches Vanille-Rahmgefrorenes, Hohlhippen.

Die Steuben, so der neue Name des Schiffes seit 1938, wurde zum Ende des Krieges als Truppentransporter, Verwundetentransport- und Flüchtlingsschiff eingesetzt. 1945 wurde sie mit 4000 Menschen an Bord in der Ostsee von einem sowjetischen U-Boot versenkt. Nur 650 Personen konnten gerettet werden.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.

