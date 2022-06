Per Rad auf Stempeltour

40 Kilometer mit dem Rad zu fahren, das ist kein Pappenstiel, auch wenn man mit einem Pedelec fahren würde. Aber die 40 Kilometer lange Radtour am 12. Juni (Beginn 10.30 Uhr auf dem Schlossplatz) zu den fünf Veranstaltungsorten des erstmals durchgeführten Aktionstages „Kultur - Land - Kirchen“ wird sich garantiert lohnen, denn zum einen wird die Radtour in mehrere Etappen unterteilt. Und was noch wichtiger ist: An den fünf Veranstaltungsorten wird es ein besonderes Kulturprogramm und zahlreiche Infos zu den fünf beteiligten Kirchen geben. Für einen erlebnisreichen Sonntag wird somit am 12. Juni gesorgt sein. Und als Belohnung für die Teilnahme an diesem Aktionstag wird es sogar ein Überraschungspaket geben. Dazu muss man sich allerdings an allen fünf Kirchen einen Stempel auf die Rückseite des Flyers mit dem Veranstaltungsprogramm geben lassen.

