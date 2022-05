Erschrocken hat mich jedoch eine Zahl, die ich jetzt in einer Zeitschrift las.

Am Sonntag, 20.15 Uhr, ist es wieder soweit. Dann schaue ich als Krimifan im Fernsehen die 1202. Folge des „Tatortes“. Und ich kann sagen, dass ich in den vergangenen Jahrzehnten kaum eine Folge verpasst habe, auch wenn es immer wieder Folgen gibt, die man sich gut hätte sparen können. Erschrocken hat mich jedoch eine Zahl, die ich jetzt in einer Zeitschrift las: Wenn ich wirklich alle Folgen gesehen habe, dann habe ich 75 Tage vor der Kiste verbracht.

