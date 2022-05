Hallo Wolfenbüttel!

Drei Monate Lokaljournalismus in Wolfenbüttel stehen mir bevor. Ich freue mich, im Rahmen meines Volontariats wieder einen für mich noch unbekannten Landkreis kennenzulernen! Noch schreibe ich die Zeilen aus dem Homeoffice im Peiner Land, aber ich bin mir sicher, dass ich mich bald des Öfteren in mein Auto setzen und Richtung Lessingstadt fahren werde. Vor allem im Sommer stelle ich es mir dort wunderschön vor – zumindest verraten das die Fotos, die ich beim Googlen gesehen habe. Die Architektur des Lessingtheaters, der Marktplatz mit seinen alten Fachwerkhäusern oder das herzogliche Schloss – der Kreis hat eine Menge zu bieten. Ich bin gespannt, welche Geschichten innerhalb der drei Monate über meine Tastatur laufen, welche spannenden Gespräche ich führen darf und was ich alles über die Stadt und den Landkreis lerne.

