Sie sind wieder da. Die Hündin hatte sie sogleich entdeckt und war von der Scheibe der Terrassentür nicht mehr zu trennen. Neugierig, was die Hundedame so faszinierend findet im Familiengrün, stellte ich mich hinter sie. Noch bevor ich ihren Blick verfolgen konnte, hörte ich das Geschnatter von draußen. Die Ente vorweg, die beiden Erpel hinterher. Seit vielen Jahren ziehen sie im Frühjahr bei uns und den Nachbarn ein. Auch wenn wir nichts an Wasserfläche zu bieten haben, sie fühlen sich wohl wohl. Immer wieder spazieren sie durch den Garten, zumeist schnatternd ins Gespräch vertieft. Das ist dann auch der Moment, in dem sich die Hundedame zuständig fühlt. Tratsch im Garten. Wenn sie wenigstens bellen würden...

