Vor einigen Tagen durfte ich durch den Landkreis Wolfenbüttel fahren und Preise verteilen. Es war eine sehr angenehme Tätigkeit. Verteilt habe ich Urkunden, Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Geldpreise an die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Zeitungsleser-Fotowettbewerbs Blende. Vor Corona hatten wir als Redaktion diese Gewinner jedes Jahr zu einer kleinen Feier in den Redaktionsräumen eingeladen, um ihnen dort die Preise zu überreichen. Das ist derzeit aber nicht möglich, deshalb unternahm ich die Tour, bei der mir eine Gewinnerin anschließend mitteilte, dass sie einen Teil des Gewinns für Hilfsprojekte für Waisenkinder in der Ukraine spenden wird. Eine wirklich tolle Idee!

