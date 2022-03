Wiedehopf und Eisvogel

Haben Sie schon mal einen Wiedehopf in der freien Natur gesehen?

Sieht er nicht einfach umwerfend aus? Er hat gestreifte Flügel, eine orangefarbene Haube, die er aufstellen kann, und einen langen Schnabel. Na, wissen Sie schon, welchen Vogel ich meine? Genau, den Wiedehopf. Er ist zum Vogel des Jahres 2022 gewählt worden und hat somit seine Konkurrenten bei der Wahl – Mehlschwalbe, Bluthänfling, Feldsperling und Steinschmätzer – aus dem Feld geschlagen. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Wiedehopf in der freien Natur gesehen. Kein Wunder, der Nabu teilt mit, dass der Vogel hierzulande recht selten vorkommt. Vielleicht habe ich ja mal das Glück. Wie neulich: Da kam ich an der Mühlenilse in Hornburg vorbei und traute meinen Augen kaum. Auf dem Brückengeländer saß ein Eisvogel. Blaugrün und rostrot schimmerte sein Gefieder.

