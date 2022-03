Danke an alle Nachbarn hier und überall. Tun wir uns gut in dieser Zeit!

Man hat so viele Gedanken im Kopf im Moment – und leider nicht immer nur die schönsten. Da ist noch immer Corona – und nun gar ein Krieg in Europa. Ich zumindest schleppe die Nachrichten, die Bilder im Moment fast immer mit mir herum. Da ist der Austausch mit Freunden, Verwandten, Bekannten und Kollegen richtig wichtig. Und noch etwas: die Begegnung mit den Nachbarn. Mal eben auf ein Wort vor der Tür – eine herzliche Begrüßung, ein kurzer Austausch, Gruß und Wunsch für den Weg. Spontan und bereichernd, eine kleine Freude. Danke an alle Nachbarn hier und überall. Tun wir uns gut in dieser Zeit!

