Wir haben sehr aufmerksame Leserinnen und Leser. Darüber freuen wir uns sehr. So monierte ein Ehepaar kürzlich, dass der Begriff „Stundenkilometer“ falsch sei. Auch wenn er heutzutage häufig verwendet werde, werde er dadurch nicht richtiger. Physikalisch und mathematisch korrekt müsse es Kilometer pro Stunde (km/h) heißen. Zum Beispiel: 50 km/h bedeute, dass man innerhalb einer Stunde einen Weg von 50 Kilometern zurücklege. Da in der heutigen Zeit so viel Wert auf korrekte Sprache und Schreibweise gelegt werde, so schreiben sie in ihrer E-Mail weiter, sollten auch die physikalischen Begriffe und Einheiten richtig angewandt werden. Da haben sie völlig recht! Die Abhandlung der Gesellschaft für Deutsche Sprache dazu ist so lang, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Vielleicht nur den letzten zusammenfassenden Satz davon: Somit könne Stundenkilometer durchaus (im ungangssprachlichen Kontext) verwendet werden, standardsprachlich korrekt und gebräuchlich sei allerdings nur Kilometer pro Stunde.

